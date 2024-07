Sgomberi in diverse aree di Verona: 8 persone denunciate per occupazione abusiva

Sono 8 le persone denunciate negli ultimi giorni alla Procura della Repubblica per occupazione abusiva di edifici e terreni. Un’azione frutto delle numerose segnalazioni dei residenti, dell’attività del Controllo di Vicinato ma anche della nuova modalità di gestione da parte dell’Amministrazione comunale di Verona degli immobili abbandonati e delle aree degradate presenti sul territorio. Modalità che, dopo la mappatura delle aree più sensibili, è ora nella fase operativa con la collaborazione dei proprietari degli immobili i quali, oltre a segnalare la presenza di occupazioni abusive, intervengono per mettere in sicurezza la zona come in accordo con il Comune.

«Prosegue l’impiego delle forze a disposizione dell’Amministrazione nel presidio del territorio e degli immobili abbandonati in particolare – afferma l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi -. Lo sforzo è ingente data la numerosità crescente dei siti e l’attenzione è massima nel coinvolgimento delle varie proprietà».

Le pattuglie dei reparti Territoriali e Motorizzati della polizia locale sono intervenuti in circonvallazione Oriani, nell'ex edificio del custode dello zoo, al cu interno sono state trovate 2 persone. Sul posto è intervenuta la ditta che ha provveduto a chiudere gli accessi.

Altro intervento in stradone Santa Lucia al civico 45, dove sono stati sorpresi due cittadini che si erano introdotti abusivamente. Anche in questo caso la proprietà dell'immobile è intervenuta, murando gli accessi all'intera palazzina di quattro piani.

Ulteriore intervento sotto il cavalcavia di viale Piave, all’Ex manifattura Tabacchi, con alcune persone identificate e segnalate nei giorni scorsi per occupazione abusiva. Lunedì mattina è intervenuta la proprietà per iniziare le attività di chiusura degli accessi alla grande palazzina all'inizio sempre di stradone Santa Lucia.

Operazioni analoghe sono state effettuate anche in via Roveggia, nei pressi di un noto supermercato, dove sono state sorprese altre due persone accampate abusivamente e in via San Giacomo, nella palazzina adibita ad ex istituto zooprofilattico.

Complessivamente sono stati rivenuti oltre 30 grammi di droga e rinvenute 5 biciclette ritenute probabile compendio di furto. Gli interventi dimostrano l’attenzione della polizia locale per la vivibilità dei quartieri e lo spirito di collaborazione che si è instaurato con i proprietari dei vari immobili, anche alla luce delle numerose diffide notificate da gennaio dal Comando di via del Pontiere.