La Volante della Polizia in via Campanella

«Vi ammazzo». E cercano di sfondare la porta della casa: arriva la polizia

Nella serata di mercoledì gli agenti delle Volanti sono dovuti intervenire in via Campanella, a Verona, dove due giovani erano stati segnalati mentre prendeva a calci una porta e insultavano le persone dall'altra parte, tenendo in mano una pistola