Sfilata del Venerdì Gnocolar a Verona, viabilità e divieti: no alle bombolette e Cittadella chiusa alle auto

È tutto pronto per la tradizionale sfilata del Venerdì Gnocolar, evento clou del carnevale veronese. Arrivato nelle scorse ore il via libera al percorso dei carri, sono stati definiti i provvedimenti viabilistici che vedranno impegnati oltre 60 agenti della polizia locale di Verona, i quali già dalla prima mattinata saranno al lavoro con le attività di rimozione dei veicoli su corso Porta Nuova e lungo le Regaste San Zeno, mentre l'opportuna segnaletica è stata posta già nella giornata di martedì.

I provvedimenti

Dalle ore 08 alle ore 20 del giorno 17 febbraio vengono istituiti il divieto di transito e di sosta con facoltà di rimozione dei veicoli, compresi i motocicli, ciclomotori e monopattini, in corso Porta Nuova, sul lato della carreggiata relativo ai numeri civici dispari;

Dalle ore 08 alle ore 20 del giorno 17 febbraio viene istituito il divieto di sosta dei veicoli con facoltà di rimozione, compresi i motocicli, ciclomotori e monopattini, nelle seguenti vie e piazze su entrambi i lati della carreggiata: corso Porta Nuova (sul lato che da Porta Nuova porta a piazza Brà), piazza Brà, via degli Alpini, largo Divisione Pasubio, piazzetta Municipio, via Leoncino, via Roma, corso Castelvecchio, largo Don Bosco, Regaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubbio (nel tratto compreso tra via San Giuseppe e via Barbarani), piazza Pozza, piazza San Zeno, via Porta San Zeno, fino all'incrocio semaforico, via Vittime Civili di Guerra;

Dalle ore 11 del giorno 17 febbraio, per il tempo necessario al transito del corteo e del successivo passaggio dei mezzi AMIA interessati alle operazioni di pulizia delle strade, viene istituito il divieto di transito dei veicoli (ad eccezione dei carri allegorici partecipanti alla sfilata, dei mezzi di pronto intervento e di soccorso) nelle seguenti vie e piazze: corso Porta Nuova (sul lato che da Porta Nuova porta a piazza Brà), piazza Brà, via degli Alpini, piazzetta Municipio, via Leoncino, via Roma, corso Castelvecchio, largo Don Bosco, Regaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubbio (nel tratto compreso tra via San Giuseppe e via Barbarani) piazza Pozza, piazza San Zeno, via Porta San Zeno (fino all'incrocio semaforico) via Vittime Civili di Guerra e circonvallazione Maroncelli, dove i carri verranno smontati, una novità richiesta dagli organizzatori.

Dalle ore 13 del giorno 17 febbraio, per il tempo necessario al transito del corteo e del successivo passaggio dei mezzi AMIA nelle vie del percorso dei carri allegorici, interessati alle operazioni di pulizia delle strade, viene istituito il divieto di transito dei veicoli, dei mezzi di pronto intervento e di soccorso, in via Anfiteatro, via Patuzzi e vicolo Borrelle.

Dalle ore 13 del giorno 17 febbraio, per il tempo necessario al transito del corteo e del successivo passaggio dei mezzi AMIA interessati alle operazioni di pulizia delle strade, e comunque indicativamente fino alle ore 19, viene disattivata la telecamera installata in stradone Maffei/ stradone San Fermo, al fine di consentire l'uscita dei veicoli dal centro storico.

Dalle ore 11 fino alla fine della sfilata vengono revocati i parcheggi dei taxi ubicati in piazza Brà.

Dalle ore 11 fino alla fine della manifestazione, viene istituito il divieto di sosta con rimozione in via piazzetta Municipio/via Leoncino civico 61, compreso velocipedi, ciclomotori e motocicli.

Dalle ore 13 alle ore 19 del 17 febbraio, viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione in circonvallazione Maroncelli, ambo i lati.

Dalle ore 11 alle ore 19 del 17 febbraio, viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione nella controstrada di via Pallone, di fronte al civico 11, negli spazi riservati ai mezzi comunali.

Dalle ore 08 alle ore 20 del giorno 17 febbraio, saranno inoltre sospesi i servizi del trenino turistico, dell'autobus turistico e il Bikesharing di piazza Brà.

Dal Comando di via del Pontiere invitano i cittadini e soprattutto i genitori delle scuole del quartiere Cittadella ad evitare il transito in auto in zona tra le 12 e le 13, quando inizieranno a giungere i carri su corso Porta Nuova. Il consiglio è quello di parcheggiare le vetture a distanza dalle scuole in quanto sarà privilegiato il transito del trasporto pubblico locale, chiudendo le strade solo al trasporto privato che non potrà così accedere ad alcune arterie.

La polizia locale ricorda inoltre che l'art. 14 del Regolamento di Polizia Urbana prevede che "durante il periodo carnevalesco, nelle zone interessate dalle manifestazioni è vietato utilizzare, lanciare e disperdere prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette, schiuma da barba, ecc.). È inoltre vietato l’impiego di tutti i prodotti e le sostanze (es: uova, farina, …) che possano imbrattare, molestare, arrecare danno alle persone, insudiciare e deturpare il suolo ed i beni esposti al pubblico, con eccezione dei soli coriandoli e stelle filanti, anche spray". Le sanzioni vanno da 25 a 500 euro, con il pagamento in misura ridotta di 100 euro. Lo scorso anno furono inflitte oltre una trentina di sanzioni.