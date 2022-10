Andata a funghi, si perdono le sue tracce: via alle ricerche di una settantenne

Sono in corso anche nella mattinata di venerdì le ricerche di una settantenne che giovedì pomeriggio non è rientrata da un giro per funghi nei boschi in località Sprea a Bolca.

Lasciata la macchina a Sprea nel pomeriggio, la donna si era separata dalla figlia dandosi appuntamento per le 18 all'auto, dove però non si è più presentata. Allertato verso le 19.30 dal 118, su richiesta dei vigili del fuoco presenti sul posto, il Soccorso alpino di Verona ha preso parte alla ricerca con le proprie squadre perlustrando l'area fino a notte fonda, per riprendere alle prime luci con il supporto di tutte le stazioni della Delegazione Prealpi Venete e Speleologica. Nella notte si sono mossi anche i droni e le unità cinofile dei vigili del fuoco, mentre sono in arrivo due unità cinofile molecolari del Cnsas.