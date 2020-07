Sesso orale sulla spiaggia naturista, multa da 20mila euro per un coppia

Una 40enne veronese ed un 47enne campano dovranno pagare due multe da 10mila euro per aver compiuto atti sessuali in pieno giorno sulla sabbia di una spiaggia naturista. I due, che vivono in provincia di Mantova, si sono praticati sesso orale a vicenda sotto gli occhi degli altri bagnanti, che evidentemente non hanno gradito l'inatteso spettacolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È successo tutto nel pomeriggio di sabato scorso, 25 luglio, nella spiaggia del Lido di Dante, in provincia di Ravenna. Proprio un ravennate, verso le 16.30, si è accorto delle pratiche sessuali che la focosa coppia si stava scambiando su un telo non molto distante da lui. A quel punto, il bagnate avrebbe chiesto ai due di smettere. La richiesta è stata però respinta e per questo è dovuta intervenire una pattuglia della polizia locale di Ravenna, che ha sanzionato la coppia.