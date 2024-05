Sesso a pagamento e droga, ex parroco chiede patteggiamento

Potrebbe concludersi con un patteggiamento lo scandalo a base di sesso e droga che ha travolto un prete di 65 anni di Desenzano, in provincia d Brescia. L'uomo potrebbe cavarsela senza processo e con una pena di un anno e otto mesi di reclusione, come da accordi trovati con la procura bresciana e con le vittime che l'uomo dovrà risarcire. L'ultima parola, come riportato da BresciaToday, spetterà al giudice per le udienze preliminari, il quale dovrà valutare i vari dettagli del patteggiamento.

Si avvicina dunque la fine di un capitolo poco lusinghiero nella vita del sacerdote 65enne. L'ex parroco, all'epoca dei fatti, faceva riferimento alla diocesi di Verona, ma è ormai da tempo che l'uomo non svolge più il suo servizio.

I guai per lui sono iniziati nell'agosto dell'anno scorso con le prime accuse di minacce. Il 65enne avrebbe infatti minacciato un barista venezuelano con cui avrebbe consumato dei rapporti sessuali a pagamento. Pagamento che non ci sarebbe stato e di fronte alle richieste del barista il sacerdote avrebbe risposto con aggressioni verbali. Nuove accuse si sono poi aggiunte nei giorni successivi, quando la polizia ha trovato e sequestrato 6 grammi di cocaina nell'abitazione dell'uomo e quando un giovane trans ha accusato il religioso di violenza sessuale.

Resosi più volte irreperibile sia durante che dopo la chiusura delle indagini, il prete si è infine presentato in procura ed ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari. Il 65enne ha respinto solo le accuse di violenza sessuale, ammettendo gli incontri di sesso a pagamento e l'uso di droga. Errori per cui è disposto a pagare, patteggiando la pena.