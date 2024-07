A San Martino Buon Albergo inaugura un servizio di vigilanza serale e notturno per rafforzare i controlli sul territorio

Con l'obiettivo di «aumentare il controllo del territorio e la sicurezza», l’amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo ha annunciato di aver potenziato la vigilanza nei parchi e nelle aree pubbliche durante le ore serali e notturne. Ciò avverrà attraverso «un servizio privato che affianca le forze di polizia nei luoghi più sensibili come piazze, giardini pubblici e parchi comunali». Il servizio, secondo quanto è stato comunicato, verrà affidato alla ditta specializzata Global Trust Service.

In base a quanto si apprende, il servizio di vigilanza e sorveglianza, con autopattuglia dinamica ispettiva, è attivo dalle 22 alle 6 del mattino nei luoghi considerati a maggior rischio potenziale di degrado e del verificarsi di atti di vandalismo sui beni di proprietà comunale, in particolare nelle piazze, nei giardini pubblici, nei parchi comunali, nell’area del Parco del Pontoncello. Inoltre, dal martedì alla domenica dalle 21 all’una, è prevista anche la presenza sul territorio di «operatori con qualificata esperienza e la necessaria formazione per poter intervenire in caso di incendio, per il primo soccorso e l'utilizzo dei defibrillatori». Si tratta quindi di un doppio servizio che ha funzione di «deterrenza e rafforzamento del presidio sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini a 360 gradi».

«Si tratta - spiega il vicesindaco con delega alla sicurezza Mauro Gaspari - di un servizio che abbiamo già utilizzato con ottimi risultati negli ultimi due anni. L'iniziativa è stata programmata almeno fino a metà settembre con lo scopo di prevenire problemi di quiete pubblica o atti vandalici. Ovviamente questa attività non sostituisce l'indispensabile presidio delle forze dell'ordine e della nostra polizia locale e ha come obiettivo primario la deterrenza contro l’illegalità e i comportamenti scorretti».

In merito è intervenuto anche il sindaco Giulio Furlani: «Il potenziamento delle misure di controllo tramite l’attivazione di un servizio di vigilanza ci permette di essere più presenti sul territorio e monitorare quelle aree che sono considerate più sensibili ad atti vandalici o comportamenti illegali. Si tratta di un ulteriore presidio per garantire la sicurezza e la vivibilità nelle aree pubbliche durante tutte le ore della giornata. Gli operatori potranno segnalare alle forze dell'ordine competenti eventuali problemi o situazioni sospette e fornire supporto in caso di necessità».