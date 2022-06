A Castelnuovo del Garda parte il servizio di vigilanza dei lidi Campanello e Gasparina durante l'estate

L’amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda fa sapere in una nota di aver «affidato a Security Verona srl la vigilanza dei lidi Campanello e Gasparina». Una novità che giunge alla fine di un mese segnato dagli episodi incresciosi del 2 giugno scorso, cui è seguito anche un apposito Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha poi stabilito alcune importanti misure per garantire maggiore sicurezza e controlli nel territorio gardesano durante l'estate.

Il servizio sulle spiagge di Castelnuovo, secondo quanto comunicato nella nota, proseguirà «sino alla fine di agosto» e «prevede l’intervento di due operatori dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 20, con ampliamento dalle 12 alle 20 il sabato e la domenica». L’incarico, spiega sempre il Comune di Castelnuovo del Garda, è stato affidato per «un ammontare complessivo di 16.800 euro più iva» e servirà a «garantire la sicurezza dei frequentatori del lungolago castelnovese».

Il sindaco del Comune gardesano, l'esponente della Lega Giovanni Dal Cero, commenta: «Il territorio di Castelnuovo del Garda è vastissimo e i nostri agenti di polizia locale non possono assicurare una sorveglianza adeguata delle spiagge. Con questa iniziativa vogliamo consentire a residenti e turisti di passeggiare in tutta sicurezza sul lungolago e di godere al meglio delle nostre spiagge e dei nostri servizi».