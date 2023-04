Ruba corrente dalla rete pubblica per la serra di marijuana: sequestrati oltre 76 chili

La coltivazione era stata allestita in un appartamento apparentemente disabitato di Roverè Veronese. Al termine dell'operazione la guardia di finanza ha tratto in arresto un 40enne con precedenti specifici

Sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Verona, nei giorni scorsi, a scoprire nell'area scaligera una serra fai-da-te per la coltivazione di marijuana, descritta come un vero e proprio laboratorio dove un 40enne con specifici precedenti di polizia, produceva "erba" a basso costo.

Infatti, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, avrebbero accertato che l’agricoltore dal “pollice verde”, «particolarmente esperto non solo nella coltivazione di canapa sativa, ma anche di canapa indica, quella ben più redditizia ma illegale», in un appartamento isolato di Roverè Veronese, apparentemente disabitato, aveva allestito una serra clandestina nella quale aveva collocato oltre 50 piante. Questa sarebbe stata dotata di potenti lampade per garantire la continua illuminazione e il calore necessario, ventilatori, termostati e timer, senza sostenere alcuna spesa per l’energia elettrica, in quanti tutti gli impianti (dal consumo rilevante) erano collegati abusivamente alla rete pubblica.

Il furto di corrente è stato successivamente confermato dai tecnici della società elettrica intervenuti sul posto, i quali avrebbero stimato il danno prodotto in diverse migliaia di euro, proprio sulla base dell’assorbimento dei macchinari utilizzati (mediamente 18 ore al giorno) per la coltivazione e già in funzione da diverso tempo.

Notevole il quantitativo di droga sequestrato: circa 76 i chilogrammi di marjuana, ora sottoposti alle analisi di laboratorio per le opportune verifiche, oltre a 259 grammi di hashish e 53 rigogliose piante di "maria" che avevano già raggiunto quasi un metro di altezza.

La perquisizione è stata poi estesa anche ad un esercizio commerciale riconducibile all’uomo, nel quale sarebbe stato rinvenuto un altro importante quantitativo di inflorescenze di marjuana, pronto per la vendita e sequestrato, che le forze dell'ordine hanno ritenuto proveniente da canapa sativa, sulle cui confezioni sarebbe stata apposta una falsa etichetta riportante la dicitura “prodotto ad uso tecnico non idoneo alla combustione”.

Trovato in possesso anche di denaro contante e bilancini di precisione, il 40enne è stato tratto in arresto per la coltivazione e il possesso dello stupefacente, nonché per il furto aggravato di energia elettrica.