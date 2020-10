Serra di marijuana in casa completa di lampade e ventilatori: due arresti

Avevano allestito in casa una vera e propria serra per coltivare marijuana ed entrambi alla fine sono finiti in manette.

Nella serata di venerdì 2 ottobre, conclusa l'attività investigativa, i carabinieri di Oppeano si sono recati nel Comune di Isola Rizza dove hanno tratto in arresto i due uomini residenti in zona, con l'accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di due cittadini italiani, rispettivamente classe 1963 e 1982, deferiti all'autorià giudiziaria in seguito ad una perquisizione domiciliare. Stando a quanto riporta l'Arma infatti, nell'abitazione di uno dei due sarebbe stata trovata una stanza adibita a serra termoisolata con pellicola e polistirolo, termoriscaldata da varie lampade UV ed alogene, regolarmente in funzione con i relativi ventilatori, numerosi trasformatori di costruzione artigianale e materiale vario per la produzione.

Oltre all'occorrente per la coltivazione e il confezionamento dello stupefacente, i carabinieri avrebbero sequestrato una quarantina di piante di marijuana di varia altezza (compresa tra i 60 e i 150 centimetri), altrettante piantine appena germogliate, circa 650 grammi di foglie ed infiorescenze essiccate, circa 450 grammi di foglie ed infiorescenze appena staccate e vari bulbi per l’innesto di semi e piante.

I due sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria e lunedì mattina si è tenuta l'udienza di convalida: il 57enne è stato posto ai domiciliari, mentre per il più giovane è stata disposta la detenzione in carcere a Montorio.