Lucy in the sky: a Verona una serata per non dimenticare Lucia Raso. La madre: «Vogliamo arrivare alla verità»

Si intitola "Lucy in the sky" la serata dedicata a Lucia Raso, la giovane morta a Landshut diciotto mesi fa, in Baviera, che si svolgerà a Verona, domenica 22 maggio alle 21, presso il laboratorio Paratodos in Borgo Venezia. La Compagnia di Ilse, di cui Lucia faceva parte, le dedicherà una collana di happening, inscenati dai compagni di teatro e amici della ragazza.

«Sarà un pot-pourri di performance in uno stile sereno e informale, com’era Lucia. - spiega Gloriana Ferlini, coordinatrice della serata - Sarà un modo per farla tornare in mezzo a noi attraverso il racconto e il ricordo, le poesie e le installazioni, la danza e la musica,le immagini e gli aneddoti. Ognuno si esprimerà a seconda della propria personalità».

Lucia è morta il 24 novembre 2020, precipitando da una finestra dell’appartamento in cui viveva il suo fidanzato che, ad oggi, risulta essere indagato, a fronte di circostanze ancora non chiarite in merito alla caduta fatale: «Abbiamo voluto questa serata perché ci teniamo a tenere viva l’attenzione sulla vicenda, che presenta tanti lati oscuri. - afferma Xenia Sonato, mamma di Lucia - Dopo 18 mesi non è ancora stata fatta luce sull’accaduto e siamo in attesa dello sviluppo delle indagini della Procura di Verona, che ci auguriamo procedano spedite verso l’accertamento dei fatti. Per noi è inspiegabile come Lucia abbia potuto cadere dalla finestra e non smetteremo di attivarci per arrivare alla verità».