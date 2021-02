Coppia di ambulanti senza autorizzazione, sequestrate 1.760 mascherine

Martedì scorso, 9 febbraio, i carabinieri di Grezzana hanno notato in Piazza Baldini due uomini che svolgevano un'attività di commercio ambulante. I due, un quarantenne ed un settantaquattrenne, avevano poco prima tentato di vendere alcune mascherine alla titolare del bar della piazza. I militari li hanno incrociati ed hanno controllato se i due avevano l'autorizzazione per tali vendite. Come sospettato dai carabinieri, la coppia di uomini stava esercitando il commercio su aree pubbliche senza autorizzazione. A quel punto, è scattato il sequestro amministrativo delle mascherine, 18 scatole per un totale di 1.760 pezzi, tutte rinvenute all'interno del bagagliaio dell'auto con cui i due veronesi si spostavano.