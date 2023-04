Chili e chili di hashish sequestrati e tre arresti: da Brescia, l'operazione tocca Verona

Una lunga indagine della polizia locale di Brescia ha portato ad un ingente sequestro di droga, toccando anche la zona scaligera.

Come raccontano i colleghi di BresciaToday, dopo un'attività durata mesi, fatta anche di appostamenti e intercettazioni, nei giorni scorsi è arrivata la svolta. Alzando la serranda di un garage situato in via Livorno, nella città lombarda, gli agenti avrebbero scovato una grossa quantità di stupefacente, destinata anche a giovanissimi consumatori: coordinata dal pm Antonio Bassolino, l'operazione ha permesso di rinvenire e sequestrate 30 chili di hashish e 250 grammi di marijuana, che una volta immessi sul mercato si ritiene avrebbero fruttato ben 200 mila euro.

Altri 7 chili di hashish sono stati scovati in un successivo blitz avvenuto in un appartamento di Verona.

Tre persone sono finite in manette con l'accusa di spaccio: un 30enne di origine egiziana, proprietario del garage adibito a deposito dello stupefacente; un coetaneo nato in Pakistan e un altro 30enne italiano. In possesso della cittadinanza italiana e già noti alle forze dell'ordine, i primi da mesi sarebbero stati nel mirino della polizia locale, che dopo aver assistitp allo scambio di un notevole quantitativo di droga in un parco cittadino, sarebbe risalita alla rimessa di Chiesanuova, quartiere bresciano, ora finita sotto sequestro. il terzo, un veronese, sarebbe l'autista del pakistano.

I tre sono stati quindi portati in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre le indagini vanno avanti nel tentativo di ricostruire l'intera rete di spaccio e capire da dove provenisse l'hashish, oltre che scoprire chi siano i rifornitori.