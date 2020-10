Maxi sequestro di droga: 88 chili di marijuana recuperati e tre arresti

Un grosso colpo al traffico di droga è stato messo a segni dai carabinieri della sezione operativa di Verona nella giornata di sabato, i quali hanno tratto in arresto tre cittadini serbi con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrato 88 chili di marijuana.

L'operazione ha avuto luogo nel corso di un servizio volto al contrasto di questi reati, che ha visto i militari tenere sotto controllo soprattutto le aree di sosta situate in prossimità dei caselli autostradali. E proprio in una di queste gli investigatori avrebbero notato un'auto di grossa cilindrata parcheggiata tra i camion: i due occupanti sarebbero scesi per cercare "contatti" tra gli autotrasportatori, fino a quando non sono ripartiti frettolosamente dopo aver parlato con uno di loro.

Un comportamento che avrebbe insospettito i carabinieri, i quali avrebbero deciso di seguirli finché non si sono fermati nuovamente nella zona industriale di Lonigo, in provincia di Vicenza, dove i due sono stati visti caricare nel baule della macchina due grosse borse da viaggio nere, per poi ripartire subito. A quel punto gli operatori hanno eseguito un controllo del veicolo, a bordo del quale sarebbero stati rinvenuti oltre 12 chili di marijuana, contenuta in altrettanti sacchi sottovuoto e termosaldati. Ipotizzando allora che il venditore potesse ancora potesse ancora trovarsi nei paraggi, le forze dell'ordine si sono subito messe sulle tracce, individuando un camionista che si stava allontanando con il proprio mezzo, cercando di far trasparire la massima tranquillità. La perquisizione del camion però avrebbe permesso di portare alla luce ben 76 chili d marijuana, dello stesso tipo e confezionata nello stesso modo di quella trovata poco prima nell’auto. Al camionista inoltre sono stati sequestrati 3700 euro in contanti trovati in suo possesso.

Per tutti e tre i quarantenni fermati, orginari della Serbia e senza precedenti per droga, si sono aperte le porte del carcere di Vicenza, dove si trovano ristretti in attesa dell’interrogatorio di garanzia dove, forse, spiegheranno come mai avevano tutto quello stupefacente con loro.

Inizierà invece un’approfondita analisi per capire da dove provenisse lo stupefacente, quasi certamente destinato anche allo spaccio al minuto nella provincia scaligera.

L’ingente sequestro di droga, effettuato nella giornata di sabato scorso dalla Sezione Operativa della Compagnia di Verona, è sicuramente uno dei maggiori effettuati negli ultimi anni nell’intero Veneto e testimonia il costante impegno dell’Arma dei carabinieri nel combattere la piaga della droga attraverso il contrato, a tutti i livelli, dello spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della legalità, dell’incolumità e della salute pubblica. Solo nel 2020 la Compagnia Carabinieri di Verona ha sequestrato oltre 130 chili di stupefacenti, traendo in arresto oltre 70 persone e sottraendo alla criminalità oltre 600.000 euro di contanti.