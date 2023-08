Il Comune potenzia l'azione di «contrasto al degrado» a Verona: sequestrato materiale ai centurioni, 77 i daspo notificati

Prosegue in questi giorni estivi l'azione di «contrasto al degrado» nella città di Verona, anche su indicazione dell’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi. Il Comune di Verona ha riferito infatti che sono stati incrementati i controlli in centro storico contro il degrado e i fenomeni di insicurezza segnalati. In particolare, secondo quanto riferito da Palazzo Barbieri, il personale del reparto territoriale ha proceduto a «sanzionare, a contestare il daspo urbano e a sequestrare il materiale utilizzato come figuranti, per simulare i centurioni romani».

Si tratta di caschi, spade, mantelle e scudi che sono stati confiscati dalla polizia locale in due occasioni, dopo che giovedì era stata attivata un'azione di controllo, su segnalazione di alcuni turisti che avrebbero indicato «una certa aggressività nelle richieste di denaro da parte di un uomo ed una donna». Secondo quanto riportato dal Comune di Verona in una nota, questi ultimi sarebbero stati «cittadini rumeni, non muniti di autorizzazione comunale come altri due giovani invece legalmente presenti».

Nella nota di Palazzo Barbieri viene quindi sottolineato che «nonostante i sequestri di giovedì anche venerdì si è proceduto al recupero del materiale utilizzato e che permette di guadagnare fino a 300 euro al giorno». Da lunedì sarebbero inoltre stati notificati «77 daspo a mendicanti, lavavetri e persone che bivaccano tra via Roma, Pradaval, via dei Mutilati e piazza Cittadella».

Dal Comune evidenziano inoltre che è stata anche recuperata la refurtiva rubata ad un turista in procinto di accedere ad una struttura ricettiva. Si tratterebbe di tablet, cellulari ed altro materiale che è stato restituito in 24 ore, mentre grazie alle telecamere di videosorveglianza è stato individuato il presunto autore del furto. Dal Comune fanno sapere che si tratterebbe di «un cittadino magrebino già conosciuto dagli agenti, che verrà denunciato alla procura della Repubblica».

Nel corso della settimana sono state in azione anche le due unità cinofile che hanno portato al sequestro di «ben 230 grammi tra cocaina e hashish», in particolare nell'area di Veronetta e nella zona della stazione di Porta Nuova. Sempre da lunedì sono state infine identificate 956 persone e controllati 1.123 veicoli.