La guardia di finanza ha sequestrato tremila articoli natalizi a Villafranca di Verona

Non si ferma, nel periodo di festività, l’attività della guardia di finanza di Verona a tutela della sicurezza dei consumatori e del made in Italy su tutto il territorio provinciale. Secondo quanto viene riferito in una nota delle fiamme gialle, durante un controllo presso i tradizionali banchetti della 37esima Fiera di Natale 2023 organizzata a Villafranca di Verona, i finanzieri del gruppo locale avrebbero infatti scoperto «oltre 3 mila articoli natalizi messi in vendita senza l’indicazione dei requisiti di conformità e sicurezza previsti dal Codice del Consumo (d.lgs. 206 del 2005), tra i quali il contenuto minimo delle informazioni in lingua italiana, la denominazione merceologica, i dati del produttore e dell’importatore, il Paese d’origine, i materiali impiegati e le istruzioni d’uso utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto».

I finanzieri hanno poi spiegato di aver «proceduto pertanto al sequestro dei prodotti insicuri e alla segnalazione del commerciante ambulante alla competente Camera di Commercio per la successiva irrogazione delle sanzioni amministrative (da 516 euro a 25.823 euro)». La nota della guardia di finanza scaligera precisa infine che l'operazione «interviene a distanza di pochi giorni dai sequestri effettuati dagli altri reparti territoriali e testimonia il costante impegno della guardia di finanza, specialmente in questo periodo di shopping natalizio, per la difesa delle regole del mercato e della sicurezza dei consumatori».