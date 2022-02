Fermato all'aeroporto Catullo con 43 stecche di sigarette: sequestro e sanzione

I funzionari ADM di Verona, in servizio presso l’aeroporto Valerio Catullo, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno scoperto 43 stecche di sigarette, per un peso pari a 8.600 grammi di tabacco, nascoste all’interno dei bagagli di un passeggero di nazionalità russa, che ha tentato di introdurle illecitamente nel territorio nazionale.

Trattandosi di beni per i quali è prevista la confisca, è scattato il sequestro amministrativo dei tabacchi esteri lavorati (ai sensi dell’art. 14 della L. 689/1981) e al trasgressore è stata comminata una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 5 mila a un massimo di 50 mila euro.