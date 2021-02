Tasse ed Iva non pagate da due aziende fermane, sequestri nel Veronese

Hanno interessato anche il territorio veronese, i sequestri attuati nei giorni scorsi dai finanzieri a seguito di un'indagine su due società agricole della provincia di Fermo.

I finanzieri marchigiani, ha rivelato Ansa, hanno scoperto che gli amministratori delle due società, ora denunciati per omessa dichiarazione, avrebbero evaso redditi per 9 milioni di euro e non avrebbero pagato 1 milione di euro di Iva. Le Fiamme Gialle hanno così dato esecuzione alla confisca di immobili nel Fermano e nel Veronese per un valore di circa 600mila euro, oltre a disponibilità finanziarie per 150mila euro e quote societarie per 10mila euro.