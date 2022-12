Contraffatti e non sicuri: sequestrati 38 mila articoli e 17 mila metri di nastri decorativi

Con l'avvicinarsi delle feste natalizie, il Comando provincia della guardia di finanza di Verona ha predisposto alcuni servizi mirati a tutela dei consumatori, che ne giorni scorsi hanno dato i loro frutti.

Tre sono infatti gli interventi eseguiti dai finanzieri scaligeri in città, i quali hanno sequestrato 38 mila articoli tra addobbi natalizi, materiale di cancelleria e accessori di telefonia, in violazione delle vigenti normative in materia di contraffazione marchi e di sicurezza prodotti, e anche 17 mila metri di nastri decorativi.

Due gli individui segnalati alle autorità competenti per le conseguenti sanzioni amministrative, uno dei quali è stato denunciato poiché ritenuto responsabile delle ipotesi di reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 del c.p.), frode nell’esercizio del commercio (art. 515 del c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 del c.p.) e ricettazione (art. 648 del c.p.).

La prima di queste operazioni ha visto i Baschi verdi di Verona controllare un esercizio ubicato nel quartiere Borgo Roma e gestito da un cittadino straniero, il quale commercializzava accessori di vario genere, come decorazioni natalizie e materiale di cancelleria, non riportanti le informazioni minime di sicurezza previste dalla vigente normativa. Le forze dell'ordine quindi hanno proceduto con il sequestro amministrativo di oltre 25 mila articoli.

Nel quartiere di Borgo Venezia, presso un bazar ubicato nella zona, le fiamme gialle del nucleo mobile di Verona hanno invece verificato la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti la sicurezza e la conformità dei prodotti in commercio, appurando che numerosi articoli erano posti in vendita sprovvisti del contenuto minimo delle informazioni relative ai materiali impiegati. Alla fine sono stati sequestrati oltre 6 mila addobbi natalizi e 17 mila metri di nastri decorativi.

I finanzieri infine hanno controllato un esercizio del centro storico cittadino, sequestrando oltre 7 mila articoli tra cover, cinturini per smartwatch e airpod riportanti marchi contraffatti o privi delle informazioni minime di sicurezza previste.