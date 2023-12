Sequestrati dalle Fiamme Gialle 330mila articoli di Natale pericolosi

Centinaia di migliaia di articoli natalizi messi in vendita sugli scaffali di una nota catena commerciale di prodotti per la casa erano privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa a tutela del consumatore. È quanto hanno scoperto i finanzieri veronesi durante un controllo contro la contraffazione e l'abusivismo commerciale.

Con l'avvicinarsi del Natale, il comando provinciale delle Fiamme Gialle scaligere ha intensificato gli accertamenti su tutto il territorio. E durante una di queste verifiche a una nota catena operante nelle vicinanze di Affi, i finanzieri della tenenza di Bardolino hanno rinvenuto circa 330mila articoli natalizi messi in vendita senza l’indicazione dei requisiti di conformità e sicurezza. Requisiti come, ad esempio, la composizione dei materiali, le precauzioni d’uso e di sicurezza per la salute dei minori, la presenza di sostanze nocive per la salute e le caratteristiche merceologiche.

Si è proceduto pertanto al sequestro dei prodotti insicuri e alla segnalazione del titolare dell’esercizio commerciale alla Camera di Commercio per le relative sanzioni amministrative, che potranno anche superare i 25mila euro.