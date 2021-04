Sequestrati 138 chili di cocaina purissima: arrestato un 45enne residente a Nogara

Un uomo residente nel Veronese, socio di un'autoscuola, è finito in manette nei giorni scorsi in seguito ad un'operazione dei finanzieri del Comando provinciale di Savona scattata nei pressi dell’area portuale di Vado Ligure, che ha portato al sequestro di 138 chili di cocaina purissima.

Il tutto ha preso il via da un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona, che è stata portata a termine dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria locale.

Il costante monitoraggio dello scalo portuale ha permesso ai finanziari di individuare tre soggetti che si aggiravano di notte nei pressi di Porto Vado, a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Le forze dell'ordine a quel punto avrebbero intimato l'Alt, ma alla vista delle divise il trio si sarebbe dato alla fuga a piedi abbandonando la vettura e riuscendo a dileguarsi, grazie alla scarsa visibilità, lungo la spiaggia di Vado Ligure, la SS 1 Aurelia e i boschi adiacenti.

È stata grande la sorpresa tra i Berretti verdi, quando all'interno della macchina hanno rinvenuto 4 borsoni e uno zaino, contenenti in totale 121 panetti di cocaina per un peso di circa 138 chilogrammi. Le "confezioni", per eludere il fiuto dei cani antidroga, erano anche state impregnate dell’odore di curcuma.

Gi accertamenti per identificare i tre fuggitivi ed individuare la loro posizione sono scattati immediatamente e, grazie alle successive indagini, le Fiamme Gialle sono riuscite ad individuare uno dei responsabili: si tratta di un uomo di 45 anni con origini albanesi residente a Nogara, nei confronti del quale l’autorità giudiziaria ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto.

Partiti così i servizi di appostamento nei pressi dell’abitazione dell’uomo e dell’autoscuola di cui lo stesso risultava socio, dopo alcuni giorni è stata intercettata dalla Guardia di Finanza un'auto con a bordo un individuo i cui tratti somatici corrispondevano a quelli del ricercato. Confermata la sua identità, i finanzieri hanno proceduto al fermo del 45enne, con precedenti penali a suo carico, mentre era in procinto di allontanarsi dalla propria casa.

L'uomo è stato condotto nel carcere di Verona a disposizione dell'Autorità giudiziaria scaligera. A suo carico le forze dell'ordine avrebbero acquisito numerosi indizi di colpevolezza in ordine al reato di traffico di sostanze stupefacenti e gli accertamenti in corso potrebbero portare, nei prossimi giorni, all’identificazione degli altri responsabili.

Il valore commerciale dell’ingente quantitativo di cocaina sequestrata, anche in relazione all’elevato grado di purezza, è stato stimato in circa 16 milioni di euro.