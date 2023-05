Insulti ai passanti e agli agenti in piazza Viviani, poi danneggia la volante: senzatetto denunciato

Nel pomeriggio di domenica scorsa, quando da poco erano passate le ore 15, gli agenti della centrale operativa della questura di Verona hanno raccolto la segnalazione di una cittadina di Verona, la quale lamentava di essere stata aggredita verbalmente da un clochard mentre passeggiava in piazza Viviani, nel centro cittadino.

Raggiubta dagli agenti delle volanti, la donna ha riferito loro che il senzatetto, oltre ad averla apostrofata con epiteti ingiuriosi e volgari, avrebbe tenuto un atteggiamento irrispettoso ed aggressivo anche nei confronti dei numerosi presenti. Si tratta di un cinquantenne, in Italia senza fissa dimora, che è stato subito individuato ed identificato dai poliziotti i quali avrebbero cercato di parlare con lui in maniera pacata, diventando invece a loro volta bersaglio di offese ed insulti.

Il clochard in un primo momento è stato così allontanato, ma dopo alcuni minuti è stato oggetto di una nuova segnalazione alla centrale operativa della questura. Il cinquantenne infatti sarebbe tornato nei giardini della medesima piazza, dove sarebbe stato visto mentre, in preda ad uno scatto d'ira, danneggiava alcuni dei cestini per la raccolta dei rifiuti per poi coricarsi a terra. Raggiunto per la seconda volta nello stesso pomeriggio dagli agenti delle volanti e in preda agli effetti dell'alcol, il clochard prima li ha seguiti fino all'auto di servizio, poi avrebbe improvvisamente iniziato a divincolarsi con forza e ad opporre resistenza nel tentativo di fuggire.

Fatto accomodare con fatica nella volante, il senzatetto avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento ostile e aggressivo, che sarebbe culminato nel danneggiamento del finestrino posteriore sinistro della vettura, colpito con un calcio durante il tragitto verso gli uffici di lungadige Galtarossa.

Già noto alle forze dell'ordine, l'uomo è stato così denunciato per i reati di danneggiamento, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Inoltre, in considerazione dell’evidente stato di alterazione alcolica in cui versava, gli è stata contestata anche la manifesta ubriachezza.