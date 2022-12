Senzatetto trovato morto a Verona nell'ex caserma Riva di Villasanta

«Un altro amico di strada ci ha lasciati. Purtroppo stamattina è deceduto Ion, un signore moldavo che aveva trovato riparo nella caserma Riva di Villasanta a San Zeno.

Con Yushi, Sylvester, Mira e Behania, con Ion sono 5 gli amici di strada che dall'inizio dell'anno abbiamo dovuto salutare».

È la Ronda della Carità di Verona, da sempre impegnata nel fornire aiuto alle persone meno fortunate, a piangere la scomparsa di Ion Bistrichi. L'uomo, un senzatetto di 55 anni, è stato trovato senza vita nell'ex caserma situata in via Torretta in città. A dare l'allarme, intorno alle ore 4 di martedì, sono stati alcuni clochards e sul posto si è diretto il 118 e i carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, che hanno fornito supporto per recuperare l'uomo.

Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constarne il decesso, causato da un malore forse provocato dal freddo.