In troppi senza mascherina nel locale, sospesa l'attività per cinque giorni

Sarà sospesa per cinque giorni l'attività di un esercizio commerciale in Via Gaspare del Carretto, a Verona. Durante i controlli effettuati ieri sera, 27 agosto, dagli agenti della polizia locale, supportati anche da una unità cinofila, all'interno del locale etnico c'erano dieci persone prive di mascherina, che per questo sono state sanzionate ai sensi del decreto che ne impone l'obbligo. Il totale delle multe elevate è di 4mila euro, ma vista la grave situazione riscontrata è scattata anche la pena accessoria della sospensione dell’attività. La relazione della polizia locale sarà, inoltre, inviata in questura per verificare se ci sono le condizioni per una chiusura definitiva.

Altre tre persone sono state sanzionate in un secondo esercizio commerciale in Via Golosine, per un totale di 1.200 euro di multe. E in entrambi i locali è stata riscontrata la presenza di numerosi pregiudicati.

Altre cinque persone sono state identificate nei giardini di Via Volturno, dove la polizia locale veronese ha trovato della cocaina.

(I controlli della polizia locale di Verona)