Senza documenti ma con un coltellino in tasca, fermato dalla polizia locale

Era senza documenti, ma in tasca aveva un coltellino e circolava tra Via dei Mutilati e Volto San Luca, a Verona. Un cittadino straniero è stato fermato ieri, 18 luglio, dalla polizia locale. Un intervento che ha richiesto l'arrivo di più pattuglie perché l'uomo ha opposto resistenza alle richieste degli agenti.

La presenza del cittadino extracomunitario con in tasca un coltellino è stata segnalata dopo le 15 nelle vie centrali del capoluogo. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale per un controllo a cui l'uomo si è opposto. Per riportare la calma sono dovuti arrivare altri agenti che insieme ai colleghi hanno bloccato il cittadino straniero e lo hanno portato al comando per l'identificazione.