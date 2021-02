Per il secondo weekend di fila in via Mazzini a Verona deciso il senso unico pedonale

Limitato l'accesso alla principale via dello shopping in città per evitare affollamenti

Nuovo cospicuo afflusso di persone a Verona, complice anche il fatto che si era alla vigilia della ricorrenza di San Valentino. Esattamente come lo scorso weekend è così scattato il senso unico pedonale anche quest'oggi, sabato 13 febbraio, in via Mazzini, la principale arteria dello shopping a Verona. La misura era già stata utilizzata più volte dagli agenti della polizia locale, proprio per contingentare la presenza delle persone lungo la via, facendo così accedere i passanti solamente da piazza Bra e non più anche da via Cappello.

Decisamete più sotto controllo, invece, quest'oggi si è rivelata la situazione in piazza Erbe dove sono presenti numerosi locali che, in zona gialla, possono restare aperti alla clientela fino alle 18. L'ordinanza regionale siglata dal governatore Luca Zaia che impone di consumare alimenti o bevande soltanto seduti nei posti disponibili dei vari esercizi pubblici, a partire dalle ore 15 e fino alle 18, parrebbe dunque aver funzionato nell'evitare i famigerati assembramenti nelle loro vicinanze.