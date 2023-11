Seminterrato usato come magazzino per la droga e proiettili sugli scaffali: 19enne e 23enne in manette

Grosso quantitativo di droga e anche alcuni proiettili, nascosti in un locale adibito a magazzino. Sono stati i carabinieri della stazione di Nogara, la scorsa settimana, a trarre in arresto due giovani, di 19 e 23 anni, con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari avrebbero notato movimenti sospetti nelle immediate vicinanze di un edificio, decidendo così entrare. Arrivati in un seminterrato in uso a due giovani, hanno dato il via alla perquisizione che avrebbe permesso loro di scovare un'ingente quantità di stupefacenti: 8 chili di hashish, mezzo chilo di marijuana, barattoli contenenti resina di marijuana e più di 300 serbatoi di sigarette elettroniche contenenti la medesima resina. Il personale dell'Arma inoltre ha sequestrato altri 1300 serbatoi di sigarette elettroniche vuoti, ritenuti pronti per essere riempiti, ed alcuni proiettili calibro 7,62, rinvenuti in una scaffalatura.

Al termine delle operazioni i due ragazzi sono stati arrestati e condotti nel carcere di Montorio su disposiziome della procura di Verona. Dopo l'udienza di convalida che è stata celebrata nella mattinata di sabato, il giudice ha disposto nei confronti dei fermati misura della custodia cautelare in carcere.