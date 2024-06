I carabinieri di Verona hanno arrestato sei persone accusate di aver compiuto numerose truffe agli anziani

Dall’alba, su delega della Procura di Verona, i carabinieri della stazione Parona Valpolicella, coadiuvati dall’Arma locale e supportati dai comandi territorialmente competenti, fanno sapere di aver eseguito alcune misure cautelari nella provincia di Brescia, emesse dal Gip del tribunale di Verona, nei confronti di cinque persone (una in carcere e quattro ai domiciliari), indiziati di aver commesso, a vario titolo, nella città scaligera una serie di truffe a danno di anziani. In base a quanto viene riferito, le indagini sono state condotte sotto la costante direzione della procura scaligera, e avrebbero permesso di raccogliere «una serie di gravi indizi nei confronti di 6 soggetti», tutti residenti nel territorio bresciano e operanti in quello veronese e che i carabinieri ritengono «responsabili di circa 15 episodi di truffa, consumati tra novembre 2022 e giugno 2023».

Si tratterebbe infatti, in base a quanto riportato dai carabinieri, di un vero e proprio «sodalizio» dedito alla vendita ed all’installazione domiciliare di «rilevatori di gas/antincendio superflui» presso le abitazioni di persone di età avanzata, previo il pagamento di «somme spropositate» rispetto all’effettiva prestazione resa. Nello specifico, i soggetti in questione, dopo essersi qualificati quali tecnici delegati da enti statali/regionali/comunali presso le abitazioni delle vittime, con vari «artifizi» li avrebbero convinti ad acquistare tali apparecchi non obbligatori ed a siglare «un contratto di assistenza fittizio». I carabinieri spiegano inoltre che successivamente, all’atto del pagamento con strumentazione P.o.s., i soggetti arrestati avrebbero anche incrementato «esponenzialmente», fino a dieci volte, il prezzo precedentemente pattuito, ovviamente «all’insaputa dei clienti».

In alcune occasioni, chiariscono ancora i carabinieri, gli stessi soggetti avrebbero verosimilmente apposto alcuni «falsi avvisi cartacei» presso gli androni dei condomini d’interesse, al fine di legittimare i loro controlli agli impianti degli appartamenti privati nei giorni successivi e, pertanto, per rassicurare i residenti sulla bontà delle loro attività. Nel corso dell’operazione, rivelano infatti i militari dell'Arma, presso le abitazioni degli indagati sarebbero stati trovati «almeno 1.000 volantini di "avviso ai cittadini" dello stesso tenore, oltre a svariati P.o.s., rilevatori di fumo ed una casacca da tecnico». Infine, sarebbe stato trovato anche «un insolito "decalogo"», nel quale sarebbero state riportate «modalità, schemi e frasi/parole chiave per rapportarsi con i potenziali clienti».

Grazie al meticoloso lavoro svolto dai carabinieri, le indagini hanno quindi portato all’identificazione del presunto «capo banda», ovvero «un pregiudicato 57enne», il quale sarebbe il titolare di una ditta cui erano rivolti «i proventi delle truffe» e che, successivamente, è stato tradotto in carcere. Gli altri indagati, in base a quanto si apprende, sarebbero tutti italiani di età compresa fra i 30 e i 40 anni e sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, eccetto un 35enne, residente in provincia di Mantova, il quale è stato denunciato a piede libero, con il supporto del comando territorialmente competente. I carabinieri sottolineano infine che «le misure sono state adottate d’iniziativa da parte del Comando procedente e che, per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini in relazione alle attività in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».