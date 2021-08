Il segnale della App, guida i carabinieri al cellulare rubato: denunciata una coppia

I carabinieri della stazione di Lazise stavano vigilando sulla situazione del porto di Pacengo lo scorso 8 agosto, quando sono stati avvicinati intorno all'ora di mezzanotte da una turista olandese che diceva di aver subito poco prima il furto del proprop smartphone, lasciato in carica nel bar della zona dove stava trascorrendo la serata.

Il telefono consentiva di verificarne la posiziome tramite l'app "Trova il mio iPhone", così i militari l'hanno attivata sui propri cellulari ed hanno avviato le ricerche. Le forze dell'ordine avrebbero così potuto appurare che il dispositivo si trovava a bordo di un veicolo, dal momento che il segnale che lo rintracciava si spostava sulla mappa cambiando posizione continuamente e rapidamente.

Seguendo costantemente il segnale dello smartphine, i carabinieri sarebbero riusciti ad individuarlo a bordo di un'auto che hanno fermato sulla SR11, nel Comune di Castelnuovo del Garda.

Le due persone a bordo del veicolo si sarebbero mostrate particolarmente agitate e sorprese, chiedendo in continuazione spiegazioni sul motivo del controllo e cercando di eludere le domande rivolte sul motivo della loro presenza in zona. I militari allora avrebbero fatto squillare il telefono rubato, confermando così che si trovava all'interno del mezzo, per la precisione nascosto sotto il piede dell'uomo.

I due individui avrebbero allora cercato di fornire spiegazioni, giudicate inverosimili dalle forze dell'ordine, in merito al possesso del dispositivo: avendo inoltre cambiato più volte versione, sono stati condotti alla stazione di Lazise per accertare la loro identità.

Si trattava di H.S. e C.E., rispettivamente un uomo di 48 e una donna di 44 anni, entrambi residenti in Emilia Romagna, già gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, che sono stati deferiti in stato di libertà per furto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, mentre il telefono cellulare recuperato è stato restituito alla legittima proprietaria.