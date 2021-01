Si allontana con un'influencer di Tik Tok, 16enne passa anche per Verona

I genitori vorrebbero che lei tornasse a casa, nel Fiorentino, ma Selena Jennifer Castillo da dieci giorni è in giro per l'Italia, insieme ad una 17enne pisana

Avrebbe fatto tappa anche a Verona, anche se sul suo itinerario ci sono poche certezze. È certo, invece, che la 16enne Selena Jennifer Castillo è scappata di casa il 14 gennaio scorso e da allora non ha più fatto rientro nell'abitazione dei genitori, a Reggello (provincia di Firenze). Il padre e la madre hanno chiesto l'intervento dei carabinieri di Figline Valdarno ed hanno lanciato un appello anche attraverso il programma televisivo di Rai 3 Chi l'ha visto?.

Come riportato da Firenze Today, la ragazzina non avrebbe portato con sé il cellulare e si sarebbe allontanata in compagnia di una influencer di Tik Tok, una 17enne che vive in provincia di Pisa. Quest'ultima, però, avrebbe pubblicato una storia sui social network, rivelando di non essere più insieme a Selena Jennifer Castillo e di non averla più vista dalla sera precedente.

Che la 16enne sia passata da Verona e da altre città italiane lo si è capita da alcune foto pubblicate sempre sui social, dove ha anche scritto di non essere scomparsa e di stare bene. Un dettaglio che confermerebbe l'ipotesi di un allontanamento volontario della giovane. I genitori hanno però ribadito rilanciato la loro preghiera, nella speranza che la figlia possa presto tornare a casa.