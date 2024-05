Chiesta seconda archiviazione sulla scomparsa di Maria Aparecida Soares

La prima richiesta era stata respinta nel settembre scorso, ma in questi mesi non è arrivata la svolta sperata. Non sono emersi nuovi dettagli rilevanti sulla scomparsa della 52enne brasiliana Maria Aparecida Soares, nota anche come Brenda. E dopo una prima domanda di archiviazione rigettata dal gip, la procura di Verona ha chiesto nuovamente la chiusura del fascicolo.

Rischia dunque di essere un mistero irrisolto quello di Maria Aparecida Soares, sparita nel nulla nell'estate del 2018 dalla sua abitazione di Camalavicina, una frazione di Castelnuovo del Garda. Abitazione in cui conviveva con il compagno Andrea Felicetti, con cui litigava spesso e di cui lei aveva paura. La 52enne non lo denunciò mai, ma ci sono testimonianze che parlano anche di violenze subite dalla donna per mano del convivente. Anche per questo negli anni si è indagato anche per omicidio, sospettando che Brenda non si fosse allontanata volontariamente, ma che sia stata uccisa. Il ritrovamento del corpo avrebbe potuto confermare questa tesi, ma nessun resto di Maria Aparecida Soares è stato ritrovato. E, nel frattempo, Andrea Felicetti si è risposato con una donna colombiana ed è andato a vivere nel Paese di lei.

Anche questo trasferimento all'estero del possibile sospettato ha complicato le indagini. La procura, come riportato da Laura Tedesco sul Corriere di Verona, non è riuscita a sentire né Felicetti né sua moglie e non ha trovato elementi utili alla prosecuzione delle indagini. E per questo ha chiesto una seconda l'archiviazione.

Archiviazione contro cui probabilmente si opporranno di nuovo il precedente marito di Brenda insieme alla figlia che la donna ha avuto con lui. L'ex marito, Ignazio Venturi, vuole conoscere la verità ed è convinto che Andrea Felicetti la conosca. Per questo vorrebbe che gli investigatori andassero in Colombia per interrogarlo. «Vive e lavora in Colombia, dove si è trasferito e risulta regolarmente iscritto nelle liste degli italiani all’estero - ha detto al Corriere Venturi, riferendosi a Felicetti - Quell’uomo non è un fantasma. Non mi capacito del perché non venga interrogato. E non capisco perché non si indaghi fino in fondo».