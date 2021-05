Ubriaco, si sdraia sul cofano di 2 auto e aggredisce i carabinieri: arrestato

Il 38enne avrebbe poi mantenuto il proprio atteggiamento aggressivo anche negli uffici della caserma dei carabinieri di Verona, in via Salvo d'Acquisto

Ancora una volta gli uomini del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Verona sono stati chiamati ad intervenire all’interno di un bar, per le eccessive intemperanze di un cittadino ubriaco. È il caso di K.M., 38enne tunisino, che mercoledì sera, privo di mascherina e dopo aver alzato decisamente il gomito, ha deciso di sdraiarsi sul cofano di un paio di auto parcheggiate nelle vicinanze del bar “In ZAI Caffè”, rigandole e ammaccandole.

I danni provocati, e l’atteggiamento minaccioso indirizzato alla titolare dell’esercizio e ai proprietari dei due veicoli, avrebbero costretto la pattuglia ad intervenire in fretta per riportare alla normalità la situazione.

In preda ai fumi dell'alcol, K.M. non avrebbe però voluto collaborare, mantenendo i toni minacciosi ed ingiuriosi nei confronti dei presenti, arrivando ad aggredire gli operatori della pattuglia giunti sul posto, che non hanno potuto fare altro che arrestarlo e portarlo nella caserma di via Salvo d'Acquisto.

Lo stato di agitazione e l'aggressività mostrati in precedenza hanno avuto il loro epilogo negli uffici delle forze dell'ordine, quando il 38enne avrebbe sferrato una serie di pugni contro una porta tagliafuoco, ammaccandola.

Giovedì mattina è stato condotto davanti al Gip del tribunale di Verona per il rito direttissimo, dovendo rispondere dei reati di resistenza, violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, oltre a danneggiamento aggravato.

All’esito dell’udienza, il giudice ha convalidato il provvedimento, ma vista la richiesta di termini a difesa presentata dall’avvocato difensore, il processo è stato rimandato al 24 giugno prossimo.

L'uomo dovrà rispondere anche per i danneggiamenti provocati alle due autovetture in sosta, quando i rispettivi proprietari presenteranno la loro querela.