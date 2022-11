Siglati in prefettura a Verona i protocolli d'intesa "Scuole sicure". A Malcesine e Garda finanziamenti per "Laghi sicuri"

Il prefetto di Verona Donato Cafagna nella mattinata odierna, lunedì 14 novembre, ha sottoscritto con i sindaci dei Comuni di Bovolone, Castelnuovo del Garda, Cerea, Negrar di Valpolicella, Pescantina, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Zevio i protocolli d’intesa "Scuole Sicure 2002". Presente anche il Comune di Malcesine che, con quello di Garda, è destinatario di finanziamenti per il programma "Laghi sicuri".

I progetti che, secondo quanto riferito dalla prefettura di Verona, hanno ricevuto il finanziamento da parte del ministero dell’Interno, con il fondo per la sicurezza urbana per un ammontare complessivo di circa 200 mila euro, spaziano dalle attività di prevenzione e di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti a tutela dei ragazzi, all’incremento dell’impiego di personale della polizia municipale a supporto delle forze dell’ordine, al potenziamento della videosorveglianza anche per la prevenzione degli atti di vandalismo. Insieme al rafforzamento dei controlli nelle aree adiacenti agli edifici scolastici, dove i giovani si aggregano, sono poi in cantiere iniziative di confronto e dialogo che coinvolgono, oltre al mondo della scuola, anche parrocchie e associazioni sportive per la prevenzione del disagio giovanile e la promozione di campagne informative sul consumo di sostanze stupefacenti.

Il progetto "Laghi Sicuri", che coinvolge i Comuni del Garda, è orientato a stimolare azioni da parte degli Enti locali sul versante della sicurezza del litorale e più specificamente contro la vendita di merce contraffatta. Il prefetto e i sindaci hanno espresso s«oddisfazione per questo nuovo risultato, frutto dell’importante raccordo tra le amministrazioni locali e le forze dell’ordine, che trova un momento di forte coordinamento e di condivisione di strategie e iniziative nelle riunioni itineranti del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presso i vari Comuni, sempre aperte anche al contributo di associazioni, operatori economici, sociali, culturali e sindacali».