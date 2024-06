Scuola della polizia di Stato: a Peschiera 203 agenti hanno giurato davanti al Ministro Piatendosi

Mercoledì mattina si è svolta, contestualmente in 11 scuole della polizia di Stato, la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica dei 2.339 agenti in prova del 225° corso di formazione per Allievi Agenti della polizia di Stato.





All’evento hanno preso parte anche il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, che erano presenti nella Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda dove hanno prestato giuramento 203 agenti.

Le fasi solenni della cerimonia di Peschiera sono state seguite in diretta streaming anche dal pubblico dei familiari presente nelle scuole della polizia di Stato di Abbasanta, Alessandria, Brescia, Campobasso, Caserta, Nettuno, Pescara, Piacenza, Trieste e Vibo Valentia dove, in contemporanea, altri 2.136 agenti del 225° corso allievi agenti hanno giurato fedeltà alla Repubblica.

I primi classificati nelle graduatorie finali delle 11 scuole hanno ricevuto un riconoscimento; per tutti i giovani poliziotti, già impegnati nella vigilanza ai seggi elettorali in occasione delle recenti consultazioni europee, a breve inizierà il tirocinio applicativo negli uffici di assegnazione situati in tutta Italia.