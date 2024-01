Malessere colpisce una quarantina di alunni, il sindaco chiude la scuola elementare: via agli accertamenti

Chiusa la Scuola Primaria di Ronco all’Adige ed Albaro da un'ordinaza emessa dal sindaco Davide Vesentini il 10 gennaio.

Il provvedimento è stato preso in seguito agli «episodi e situazioni di malessere generale» riscontrati in una quarantina di aluni dell'istituto nelle ore precedenti.

Il Comune ha dunque ritenuto di dover «verificare eventuali cause che possono aver generato tale contingenza» ed «evitare possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità del personale/docenti/alunni del plesso scolastico».

Non sono state ancora chiarite le cause del malessere diffuso, che avrebbe provocato nausea e mal di testa ai giovani studenti. I primi a mostrare i sintomi sono stati mandati a casa ipotizzando si trattasse di un virus influenzale tipico del periodo, ma quando il numero ha iniziato a salire, il primo cittadino ha voluto approfondire la faccenda.

Esclusa al momento la presenza di monossido di carbonio nelle stanze della scuola, i tecnici Spisal stanno svolgendo gli accertamenti del caso per trovare la causa di tutti questi malesseri.