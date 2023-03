Furto alla scuola dell'Infanzia Badile, nessun danno riscontrato alla struttura

Alimenti che erano presenti nel frigo della cucina e alcuni piccoli elettrodomestici, un paio di biciclette per bambini, pennarelli e materiale didattico utilizzati dai bambini durante le attività scolastiche. È questo il bottino raccolto dai ladri che nella notte tra mercoledì e giovedì hanno fatto "visita" alla scuola dell'Infanzia Badile a Borgo Venezia, nel Comune di Verona.

Nessun danno è stato fatto alla scuola che oggi, dopo una completa pulizia e riordino da parte del personale, ha iniziato le proprie attività regolarmente.

Il furto, spiegano da palazzo Barbieri, è stato scoperto giovedì mattina presto dalla cuoca, che al suo arrivo in cucina ha immediatamente rilevato la mancanza in frigo della carne e altri alimenti, oltre alla scomparsa di un’affettatrice e di un tritacarne. Dalle successive verifiche nelle aule, è stata poi riscontrata la mancanza di un paio di biciclette per bambini e di materiale didattico, come pennarelli e quaderni.

Non sono stati toccati, invece, alcuni computer portatili ad uso delle insegnanti e altri strumenti elettronici impiegati per le attività scolastiche.

Per le verifiche sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia di Stato.

«Il personale – ha evidenziato l’assessora alle Politiche educative e Scolastiche Elisa La Paglia – si è immediatamente attivato per sistemare gli ambienti in modo da consentire nella giornata di oggi la regolare attività scolastica. A loro va il mio ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati anche in questa spiacevole occasione».