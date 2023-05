"Lorenzo love you", gli Angeli del Bello rimuoveranno la scritta apparsa su Ponte Navi

Saranno rimosse nel giro di una settimana le scritte spray apparse nei giorni scorsi su Ponte Navi, a Verona. L’intervento per restituire il muro al decoro originale sarà effettuato dagli Angeli del Bello che riceveranno il materiale necessario da Amia.

«Consiglio a Lorenzo di utilizzare l’influenza che ha sulla sua/suo spasimante per fargli apprendere le regole basi dell’educazione civica e del rispetto altrui- ironizza l’assessore all’Arredo urbano Federico Benini in merito alla frase "Lorenzo love you" lasciata sul muro -. Le esuberanze amorose devono trovare altri modi di espressione. Ringrazio pubblicamente i volontari degli Angeli del Bello per la preziosa attività che svolgono quotidianamente al servizio della comunità».

Durante i lavori il marciapiede sarà transennato per garantite l’incolumità dei volontari dell’associazione.