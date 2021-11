Scossa di terremoto registrata con epicentro vicino a Torri del Benaco

Una scossa di terremoto è stata segnalata quest'oggi, mercoledì 17 novembre 2021, con epicentro a tre chilometri a nord-ovest del Comune veronese di Torri del Benaco. Sono diverse le segnalazioni che si rincorrono anche sui social relativamente al fenomeno sismico occorso, ma fortunatamente per il momento non paiono esservi state conseguenze per cose o persone.

Il terremoto, secondo quanto registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato di magnitudo ML 3.0 ed è avvenuto esattamente alle ore 8.54.18 di questa mattina.

Le precise coordinate geografiche sono latitudine 45.633 e longitudine 10.662, mentre la profondità dell'evento sismico è stata di 9 chilometri. La scossa è stata avvertita anche dai residenti di altri Comuni veronesi limitrofi a quello di Torri del Benaco.