Scoppia una bombola di gas nel giardino di una casa: soccorsa una bimba di 4 anni

Un bimba sarebbe rimasta seriamente ferita in un incidente domestico avvenuto in una casa di Canale, frazione di Rivoli Veronese.

Intorno alle 17 una bombola di gas sarebbe scoppiata per cause ancora da verificare, nel giardino di un'abitazione situata al civico 5 di via Piano Canale: l'esplosione ha investito una bambina di 4 anni, residente lì con i familiari, che è stata sbalzata di qualche metro, battendo la testa. Soccorsa dal 118, giunto in ambulanza ed automedica, è stata condotta all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Bardolino ed i carabinieri di Caprino Veronese.

