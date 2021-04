Scooter rubato trovato in un garage: 43enne denunciato per ricettazione

Il mezzo era stato rubato ad un vicentino residente a Roma ed è stato trovato in località Guainetta: il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario e il proprietario del box è stato deferito in stato di libertà

Strani movimenti in Località Guainetta erano stati segnalati ai carabinieri della stazione di San Martino Buon Albergo, che nel pomeriggio di lunedì hanno deciso di eseguire una serie di controlli.

Le verifiche hanno portato alla luce, in un garage in uso ad un 43enne domiciliato a Caldiero, un motociclo Yamaha 150 privo di targa. Sono scattati così gli accertamenti che hanno portato i militari ad appurare che il mezzo era stato rubato a Roma nell’agosto dello scorso anno ad un vicentino residente nella capitale. Il 43enne è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona per il reato di ricettazione, mentre il legittimo proprietario ha ricevuto una gradita sorpresa, visto che i carabinieri gli hanno riconsegnato lo scooter in giornata.