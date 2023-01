Inseguito, 29enne cade da scooter rubato e viene bloccato dai carabinieri

Era stato rubato a Verona martedì pomeriggio, 24 gennaio, lo scooter bianco trovato l'altra sera nella zona industriale di Bolzano. Sulla sua sella era seduto un 29enne tunisino, il quale è stato inseguito a lungo dai carabinieri prima di cadere e di essere portato in caserma dai militari.

Sono stati i carabinieri di Salorno a fermare il 29enne che, come riportato da Ansa, era irregolare in Italia ed era stato arrestato un anno fa dai colleghi veneziani di Noale per furto in abitazione. Il tunisino, verso le 19 di martedì sera, aveva attirato l'attenzione dei militari perché guidava in modo pericoloso lo scooter sulla Statale del Brennero. Il veicolo era stato rubato a Verona qualche ora prima e, per bloccare il conducente, i carabinieri l'hanno dovuto inseguire insieme alle pattuglie di Bronzolo e Bolzano. La fuga è terminata in Via Buozzi, a Bolzano, dove il 29enne ha perso il controllo del ciclomotore ed è caduto a terra.