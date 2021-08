Scaraventa a terra scooter parcheggiati e aggredisce gli agenti: poi i residenti filmano l'arresto

È quanto sarebbe accaduto nella serata di lunedì in via Muro Padri, a Verona, dove le Volanti sono intervenute in seguito ad una segnalazione che lamentava la presenza di un giovane visibilmente alterato che creava scompiglio in strada

Nella serata di lunedì avrebbe creato scompiglio in via Muro Padri, a Verona, finendo in manette per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, in seguito all'intervento delle Volanti.

A portare gli agenti sul posto è stata una segnalazione giunta poco prime delle ore 22 alla centrale operativa della Questura di Verona, per un uomo molto alterato che stava scaraventando a terra alcuni scooter regolarmente posteggiati in via Muro Padri, danneggiandoli, e prendendo a calci le serrande di alcuni negozi.

Dopo aver attirato l’attenzione di passanti e residenti in zona, il giovane sarebbe scappato verso Piazza Isolo, ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti.

Visibilmente alterato, il 23enne si sarebbe opposto con vigore fin da subitto agli agenti intervenuti, tanto da chiedere l'ausilio di altri loro colleghi. Come se non bastasse, durante le concitate fasi dell’arresto, l'operato delle forze dell'ordine è stato ostacolato dal comportamento di alcuni residenti che hanno ripreso con i propri cellulari le fasi dell’intervento con l’intento, secondo quanto avrebbe appurato fino ad ora la polizia, di vanificare il loro lavoro.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato arrestato, mentre è ancora in corso la valutazione di eventuali responsabilità ascrivibili agli altri presenti: martedì mattina, il 23enne è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto.