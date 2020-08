Cade in scooter e sbatte la testa: 19enne portato in codice rosso in ospedale

Una persona è stata portata in codice rosso a Borgo Trento, dopo un infortunio sul lavoro in cui è rimasta coinvolta nel comune di Castelnuovo del Garda.

Secondo quanto appreso dal 118, il tutto si sarebbe verificato prima delle 16.30 presso il maneggio Scuderie del Garda Sole, dove un lavoratore classe 2001, P.P., cittadino romeno stava trasportando del mangime nella zona stalle, a bordo di uno scooter sprovvisto di casco, secondo quanto riferisce l'Arma, quando avrebbe perso il controllo del mezz finendo a terra e battendo poi la testa contro una recinzione in metallo

Scattatto l'allarme, sul posto sono arrivati l'ambulanza e l'elicottero del 118, che dopo aver prestato le prime cure, hanno condotto il ferito al Polo Confortini a causa delle escoriazioni e traumi riportati, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell'episodio si sono recati anche i tecnici Spisal ed i carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.