Scontro frontale tra auto ad Arcole: quattro i feriti, di cui due bambini

Alle ore 22.40 di ieri sera, venerdì 15 dicembre, i vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti a seguito di uno scontro frontale tra due autovetture avvenuto ad Arcole in via Padovana. In base a quanto si apprende, nell'occasione vi sarebbero state quattro persone rimaste ferite, delle quali due bambini.

Per quanto riguarda la dinamica dell'episodio, i vigili del fuoco intervenuti sul posto spiegano che, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, una Nissan con a bordo il conducente e due bambini si sarebbe «ribaltata dopo un violento impatto frontale con un'Alfa Romeo».

I pompieri scaligeri sono giunti dal distaccamento di Caldiero e da Verona, hanno quindi lavorato, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, per estrarre dalle lamiere l'autista dell'Alfa Romeo che sarebbe infatti risultato incastrato. Gli stessi vigili del fuoco, inoltre, riferiscono di aver prestato assistenza ai tre occupanti dell'altra vettura.

In zona sono giunte anche un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica. I feriti, secondo quanto segnalato dal Suem 118, sono stati poi portati in ospedale in codice rosso presso la struttura di San Bonifacio e quella di Borgo Trento a Verona. Durante le operazioni di soccorso, che sono terminate intorno alla mezzanotte, la strada è rimasta chiusa al traffico.