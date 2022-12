Morta dopo una settimana in ospedale a Verona la bimba di soli sei anni coinvolta in un incidente nel Vicentino

È morta a distanza di una settimana la bambina di soli sei anni rimasta coinvolta con la madre in un terribile incidente stradale avvenuto nel Vicentino lo scorso giovedì 24 novembre intorno alle ore 15. Il sinistro era avvenuto in località Ghisa, lungo la strada provinciale 246 con collega i Comuni di Trissino e Montecchio Maggiore.

Nell'occasione, l'auto condotta dalla madre, per cause tuttora in corso d'accertamento, era improvvisamente sbandata e aveva finito con il colpire un platano sul ciglio della strada. Lievi le ferite riportate dalla donna, mentre la bimba sarebbe stata sbalzata dal seggiolino, subendo gravi traumi.

La piccola, subito dopo il sinistro, era stata quindi trasportata d'urgenza presso l'ospedale di Verona Borgo Trento dove si è tentato di salvarle la vita. In base a quanto riportato quest'oggi dal quotidiano Il giornale di Vicenza, tuttavia, per la bimba sarebbe sopraggiunta la morte nella serata di giovedì.