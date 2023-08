Scontro tra un'auto e un furgone a Dolcè: due feriti in ospedale, uno in codice rosso

Un incidente stradale è stato segnalato nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 agosto nel Comune di Dolcè. Secondo quanto riportato dai soccorritori del Suem 118 intervenuti sul posto, si sarebbe trattato di uno scontro tra un furgone ed un'automobile, avvenuto intorno alle ore 2.20 circa di notte.

Il sinistro sarebbe avvenuto mentre i due mezzi stavano percorrendo il tratto della strada statale 12 che collega Dolcè e Ceraino. A seguito dell'incidente, due persone sono risultate ferite. Uno degli occupanti sarebbe inizialmente rimasto incastrato nell'abitacolo e successivamente liberato grazie all'intervento anche dei vigili del fuoco.

Sul posto sono giunte due ambulanze, una delle quali infermierizzata, oltre ad un'automedica. I due feriti sono entrambi stati accompagnati in ospedale presso la struttura di Borgo Trento a Verona, uno in codice verde e l'altro invece in codice rosso. Presenti in zona anche i carabinieri che hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.