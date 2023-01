Dalla questura di Verona 15 Daspo per le violenze dopo Spagna-Marocco e gli scontri prima di Hellas-Nk Istra

Secondo quanto comunicato in una nota dalla questura scaligera, il questore della provincia di Verona, la dott.sa Ivana Petricca, ha disposto tramite la locale divisione di polizia anticrimine, quindici Daspo a carico di altrettanti giovani, di cui tredici emessi in occasione dei festeggiamenti dopo l’incontro di calcio Spagna - Marocco e due in occasione dell’amichevole Hellas Verona - NK Istra.

I tifosi marocchini aggrediti

Come riportato nella nota odierna della questura di Verona, lo scorso 6 dicembre 2022, in occasione dei festeggiamenti per la vittoria ai mondiali di calcio della nazionale marocchina, «un gruppo di tredici giovani, tutti riconosciuti dalla locale Digos come militanti in gruppi di estrema destra della città», si sarebbero resi responsabili di «alcune azioni violente nei confronti dei tifosi marocchini». Per i tredici giovani identificati, in base a quanto si apprende, «è stato disposto il divieto di accesso all’interno degli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale e degli altri stati dell’Unione europea in occasione di manifestazioni calcistiche, oltre al divieto di accesso nelle zone adiacenti allo stadio "Bentegodi" e alla stazione di Verona Porta Nuova nelle giornate in cui si svolgono manifestazioni sportive».

Dei tredici provvedimenti emessi, spiega sempre la nota della questura scaligera, «due hanno durata di cinque anni con contestuale obbligo di firma presso la questura di Verona, mentre gli altri undici sono stati adottati per periodi compresi tra uno e due anni».

L'amichevole iniziata con una rissa

Altri due Daspo, che prevederebbero entrambi il «contestuale obbligo di firma presso la questura di Verona», sono stati emessi nei confronti di «due tifosi appartenenti al gruppo ultras "Curva Sud", a seguito degli scontri avvenuti lo scorso 18 dicembre prima dell’amichevole Hellas Verona - NK Istra».

In quella circostanza, come viene evidenziato dalla nota della questura di Verona, le due tifoserie si sarebbero fronteggiate «con il lancio di oggetti contundenti, aste da bandiera, sedie e tavolini presenti nelle immediate adiacenze della Curva Sud, causando il ferimento di quattro agenti del reparto mobile di Padova, impegnati nelle operazioni di respingimento delle due compagini». In base a quanto si apprende, sarebbe invece «ancora al vaglio degli inquirenti l’adozione di analoghi provvedimenti a carico dei tifosi croati identificati».