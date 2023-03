Scontri prima di Hellas Verona - NK Istra: Daspo per altri 10 ultras gialloblu

Altri 10 Daspo per altrettanti tifosi dell'Hellas Verona sono stato disposti dal questore scaligero Ivana Petricca, tramite la divisione locale di Polizia Anticrimine, per gli scontri avvenuti fuori dallo stadio Bentegodi lo scorso 18 dicembre, in occasione dell'amichevole tra la formazione gialloblu e l'NK Istra.

In quella circostanza, ribadiscono dagli uffici di lungadige Galtarossa, le due tifoserie si erano fronteggiate brandendo cinture e lanciando oggetti contundenti, aste da bandiera, sedie e tavolini presenti nelle immediate adiacenze della Curva Sud. Negli scontri erano rimasti feriti 4 agenti del Reparto Mobile di Padova, impegnati nelle operazioni di respingimento delle due fazioni.

Dei 10 provvedimenti emessi, 3 hanno durata di 2 anni, mentre gli altri 7 (per i quali è stato prescritto anche l’obbligo di firma nelle giornate in cui gioca l’Hellas Verona) sono stati adottati per periodi compresi tra 5 e 9 anni.

In considerazione delle gravi condotte tenute, nei confronti dei 10 tifosi, tutti di età compresa tra i 19 e i 31 anni, è stato disposto il divieto di accesso all’interno degli impianti sportivi situati sia sul territorio nazionale che sul territorio degli stati dell’Unione Europea, dove si svolgono manifestazioni calcistiche.

Inoltre, nelle giornate in cui gioca l’Hellas Verona, è previsto il divieto di accedere anche alla stazione di Verona Porta Nuova, oltre alle aree limitrofe del Bentegodi.