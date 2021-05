Deve scontare oltre 4 anni per falso testamento e bancarotta: 67enne in carcere

Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni del tribunale di Verona e nella giornata di martedì i carabinieri della stazione di San Massimo lo hanno rintracciato e tratto in arresto.

Si tratta di un pregiudicato classe 1954 di origini napoletane, che nel 2005 si era reso responsabile dei reati di falsità in scrittura privata, falsità in testamento olografo o titoli di credito. L’anno successivo invece, nel 2006, un’azienda per cui lavorava era stata finita sotto osservazione: dichiarata fallita, gli amministratori sono stati condannati insieme a lui per bancarotta fraudolenta in concorso. L’uomo, riferisce l'Arma, aveva ben pensato di alterare un assegno bancario (in origine di 756 euro, da lui modificato in 4.756 euro) e farlo mettere all’incasso da una società elettrotecnica di Verona.

15 anni dopo la giustizia non ha dimenticato il debito che il 67enne doveva ancora saldare e così per questa serie di reati dovrà scontare 4 anni e 2 mesi di reclusione presso il carcere di Trento.