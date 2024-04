Scomparso da Veronetta oramai da due settimane, Evis sarebbe stato avvistato a Vicenza

Da quando si è allontanato dall'abitazione di Veronetta, il 19 marzo, di lui non si hanno notizie. Il cellulare da quel giorno risulta irraggiungibile, nessun contatto sarebbe avvenuto con i familiari, ma qualcuno lo avrebbe visto a Vicenza, in zona Ederle.

Evis Gjini, il 32enne scomparso oramai due settimane fa, sarebbe stato dunque avvistato e la segnalazione, come riferiscono i colleghi di VicenzaToday, è in fase di verifica.

Cresciuto a Barbarano Mossano, dove vivono tuttora i genitori, il 32enne di origini albenesi si è poi trasferito nel quartiere di Verona. Secondo quanto riferito dai familiari, stava attraversando una situazione di disagio legata alla strada lavorativa da percorrere. Attualmente frequentava la facoltà di Lingue a Parma per ottenere la Magistrale, dopo la prima laurea conseguita all'università di Verona.

Capelli e occhi scuri, alto 1.70 metri, indossa un giubboto The North Face giallo e nero, non avrebbe con sé denaro o bagagli che farebbero ipotizzare ad un allontanamento volontario.

La famiglia ha lanciato un appello attraverso l'Associazione Penelope che invita a contattare il 112 o la stessa associazione al numero 338 1122 653.